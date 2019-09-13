Оценено качество ремонта дорог в Сочи

Заместитель руководителя Федерального дорожного агентства (Росавтодор) Евгений Носов положительно оценил результаты дорожного ремонта на нескольких улицах Сочи. Об этом сообщают «Кубанские новости».

«В целом очень положительное впечатление от проведенных работ с учетом такой интенсивности движения, пассажиропотока и пешеходного трафика. Главное — все выполнено качественно и в срок», — отметил Носов.

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Делегация во главе с замглавы Росавтодора проинспектировала улицы Конституции СССР, Несебрскую, Островского, Театральную, Октября и 50 лет СССР.

Модернизация региональной дорожной сети — одна из ключевых целей нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В его рамках доля автодорог регионального значения должна вырасти до 50,9 процента, будет ликвидирована половина мест концентрации аварий, вдвое увеличена протяженность качественных дорог городских агломераций, на 10 процентов снижена доля перегруженных федеральных и региональных трасс.

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