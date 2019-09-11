Сибирский наукоград обеспечили современной дорогой

В наукограде Кольцово Новосибирской области завершился ремонт автодороги, связывающей этот объект с Академгородком. Об этом сообщает «Сибкрай.ru».

Там уложили новый асфальт и сделали разметку из термопластика со светоотражающими стеклошариками. Ремонт был проведен в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

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«Дорога проходит по промышленно-складской территории наукограда, вдоль нее расположены школа, стадион, административные здания, гаражный комплекс, магазины. По автодороге проходит большой поток грузового транспорта, который не заезжает на территорию центра рабочего поселка. Кроме того, с этой дороги осуществляется выезд из наукограда Кольцово в новосибирский Академгородок», — рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский.

За год по нацпроекту регион освоит порядка 5,5 миллиарда рублей, отмечает «Сибкрай.ru».

Модернизация региональной дорожной сети — одна из ключевых целей нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В его рамках доля автодорог регионального значения должна вырасти до 50,9 процента, будет ликвидирована половина мест концентрации аварий, вдвое увеличена протяженность качественных дорог городских агломераций, на 10 процентов снижена доля перегруженных федеральных и региональных трасс.

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