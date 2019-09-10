Российский портовый город приблизился к решению проблемы пробок

В Новороссийске после реконструкции по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» открыли улицу Видова, что позволит решить проблему загруженности на въезде в город и выезде из него. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации Краснодарского края.

Проезжую часть на Видова расширили до 17,5 метра, организовав там двустороннее движение. Протяженность реконструированного участка составила 2,5 километра.

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Ежегодно Новороссийск будет получать на строительство и ремонт дорог 550 миллионов рублей в рамках нацпроекта. В текущем году в городе реконструировали 10 участков дорог общей протяженностью 14,1 километра.

Модернизация региональной дорожной сети — одна из ключевых целей нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В его рамках доля автодорог регионального значения должна вырасти до 50,9 процента, будет ликвидирована половина мест концентрации аварий, вдвое увеличена протяженность качественных дорог городских агломераций, на 10 процентов снижена доля перегруженных федеральных и региональных трасс.

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