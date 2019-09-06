Представлена интерактивная карта дорожного нацпроекта

Министерство транспорта России презентовало на Восточном экономическом форуме во Владивостоке интерактивную карту национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», которая показывает, где и какие работы проводятся в текущем году во всех участвующих в проекте регионах. Об этом сообщает портал «Будущее России. Национальные проекты».

«Мы сразу видим фактический план работ на 2019 год и сколько уже сделано», — сказал директор департамента государственной политики в области дорожного хозяйства Минтранса Григорий Волков.

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По его словам, благодаря карте в любой субъект Федерации можно углубиться и ознакомиться со всеми дорожными объектами, которые сейчас находятся в работе. Пока что карта наполняется контентом.

Модернизация региональной дорожной сети — одна из ключевых целей нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В его рамках доля автодорог регионального значения должна вырасти до 50,9 процента, будет ликвидирована половина мест концентрации аварий, вдвое увеличена протяженность качественных дорог городских агломераций, на 10 процентов снижена доля перегруженных федеральных и региональных трасс.

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