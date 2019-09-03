В России построят новый асфальтовый завод

В Вохомском районе Костромской области построят новый асфальтовый завод, сообщает областная телерадиокомпания «Русь».

Продукция, которую будет выпускать предприятие, в будущем используют в ремонте дорог нескольких районов региона.

Сейчас на объекте идет монтаж фундамента. «Это уже третье производство, которое будет расположено в этом районе. Свою первую продукцию, по словам специалистов, завод будет готов выдать уже этой осенью», — рассказал корреспондент Руси Михаил Карепов.

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Начальник Вохомского филиала «Костромавтодора» Александр Антонов отметил, что у старого завода в этом районе реальная производительность не соответствует нормативной. У нового предприятия она будет составлять от 80 до 105 тонн в час, что почти в два раза больше, чем у старого.

Строительство завода отвечает целям национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», одной из которых является модернизация региональной дорожной сети. В рамках нацпроекта доля автодорог регионального значения должна вырасти до 50,9 процента, будет ликвидирована половина мест концентрации аварий, вдвое увеличена протяженность качественных дорог городских агломераций, на 10 процентов снижена доля перегруженных федеральных и региональных трасс.

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