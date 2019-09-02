Российский губернатор описал состояние дорог до ремонта на примере танков

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов проинспектировал ход ремонта четырех главных улиц города Мамоново. Об этом сообщает «Информационно-аналитический портал Калининграда».

«Кто помнит, мы сюда уже приезжали. Дороги были такие, как будто танки вчера разъехались и немцы только отступили», — сказал глава региона.

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Улицы в Мамоново ремонтируют в рамках реализации национального проекта Безопасные и качественные автомобильные дороги. Работы должны быть завершены в ближайшие дни.

Модернизация региональной дорожной сети — одна из ключевых целей нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В его рамках доля автодорог регионального значения должна вырасти до 50,9 процента, будет ликвидирована половина мест концентрации аварий, вдвое увеличена протяженность качественных дорог городских агломераций, на 10 процентов снижена доля перегруженных федеральных и региональных трасс.

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