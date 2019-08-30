В Калмыкии отремонтировали дороги за миллионы рублей

В Калмыкии более чем наполовину выполнены ремонтные работы в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщает РИА Калмыкия со ссылкой на заместителя министра по строительству, транспорту и дорожному хозяйству республики Евгения Ченкалеева.

Чиновник отметил, что власти заключили госконтракты на общую сумму более 120 миллионов рублей. Работы, на которые из этой суммы было выделено 70 миллионов, уже выполнены.

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Помимо этого власти усилят работу по весогабаритному контролю на региональных дорогах. Так, заключено соглашение между Ространснадзором, республиканскими Минстроем и МВД, по которому будет создана рабочая группа по усилению весового контроля на территории Калмыкии. Также прорабатывается вопрос об установке передвижных пунктов весогабаритного контроля автотранспорта.

Модернизация региональной дорожной сети — одна из ключевых целей нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В его рамках доля автодорог регионального значения должна вырасти до 50,9 процента, будет ликвидирована половина мест концентрации аварий, вдвое увеличена протяженность качественных дорог городских агломераций, на 10 процентов снижена доля перегруженных федеральных и региональных трасс.

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