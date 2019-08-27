В Чечне опять проверили ремонт дорог

В Грозном проведена еще одна проверка хода реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщает агентство «Чечня сегодня».

Работы проинспектировали представители филиала учреждения «Упрдор "Каспий"». Они проверили проверили исполнительную документацию объектов и сертификаты соответствия на используемые расходные материалы. Затем, вместе с представителями заказчика объектов и подрядчика, они совершили инспекционный выезд на улицы 8-е Марта, Латвийская, Матросова, Калинина, Дачиева, Энтузиастов, Державина, Буйнакская, Дербентская, Ассиновская, Нефтепроводная, Плановая, Даудова, Нухаева, Хабаровская и Нагорная, на которых дорожники в рамках программы провели работы по укладке асфальтобетона.

На каждом участке члены комиссии произвели замер ширины дорожного полотна, проверили качество установки бортового камня, наличие дорожных знаков и разметки. Были выявлены мелкие недочеты, которые подрядной организацией будут устранены в ближайшее время.

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Ранее в августе ремонтные работы на дорогах Грозного проверила специальная комиссия, в состав которой вошли представители мэрии города, республиканского министерства автомобильных дорог, «Общероссийского народного фронта», а также студенты и журналисты. Проверяющие не обнаружили никаких нареканий и остались довольны проводимой работой, рассказали в Минавтодоре Чечни.

Модернизация региональной дорожной сети — одна из ключевых целей нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В его рамках доля автодорог регионального значения должна вырасти до 50,9 процента, будет ликвидирована половина мест концентрации аварий, вдвое увеличена протяженность качественных дорог городских агломераций, на 10 процентов снижена доля перегруженных федеральных и региональных трасс.

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