В Омске стало одной хорошей дорогой больше

В Омске в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» принята в эксплуатацию первая отремонтированная дорога, сообщается на сайте областного правительства.

Обновленная трасса ведет от Пушкинского тракта до границы Омска. Ремонт завершили с небольшим отставанием от графика.

Протяженность участка составила 910 метров, стоимость работ — более 12,5 миллиона рублей. В рамках ремонта было сделано фрезерование дорожного покрытия толщиной пять сантиметров, укрепление основания ресайклером, укладка выравнивающего и верхнего слоев асфальтобетонного покрытия. Также проектом предусмотрено устройство тротуаров, укрепление обочин и нанесение дорожной разметки.

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В текущем году в рамках нацпроекта в Омске будут отремонтированы 17 магистралей. Работы обойдутся в 1,05 миллиарда рублей.

Модернизация региональной дорожной сети — одна из ключевых целей нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В его рамках доля автодорог регионального значения должна вырасти до 50,9 процента, будет ликвидирована половина мест концентрации аварий, вдвое увеличена протяженность качественных дорог городских агломераций, на 10 процентов снижена доля перегруженных федеральных и региональных трасс.

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