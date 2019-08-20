Дорогу в российском регионе отремонтируют спустя 10 лет

В городе Новошахтинске Ростовской области в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги» отремонтируют дорогу, которую не могли привести в порядок более 10 лет. Об этом сообщается на официальном портале правительства региона.

«Мы этот проект хотели воплотить в жизнь более десятилетия назад. Теперь, благодаря нацпроекту, исполнится мечта жителей города и прилегающих территорий. Отрадно, что у нас появилась возможность благоустраивать окраины, где люди никогда не видели тротуаров, освещения и хороших дорог», — заявил глава администрации Новошахтинска Сергей Бондаренко.

Как отмечается, на данный момент дорога готова на 50 процентов. Все работы планируется завершить к концу сентября. В ходе них на участке длиной 3 километра уложат двухслойное асфальтобетонное покрытие, смонтируют трубу, которая обеспечит пропуск ливневых и талых вод, обустроят обочины и остановочно-посадочные площадки, а также установят столбы освещения и автопавильоны. Стоимость ремонта составит свыше 75 миллионов рублей, из которых около 68 выделены из федерального бюджета.

Всего до 2024 года в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги» Новошахтинск получит около 300 миллионов рублей на ремонт дорожной сети. Работы пройдут на 11 улицах города.

Модернизация региональной дорожной сети — одна из ключевых целей нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В его рамках доля автодорог регионального значения должна вырасти до 50,9 процента, будет ликвидирована половина мест концентрации аварий, вдвое увеличена протяженность качественных дорог городских агломераций, на 10 процентов снижена доля перегруженных федеральных и региональных трасс.

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