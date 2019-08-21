Отремонтирована дорога к одному из крупнейших морских портов России

В Ленинградской области завершен ремонт на участке подъездной дороги к одному из крупнейших морских портов России в Усть-Луге, сообщает 78.ru.

Работы велись в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Стоимость ремонта составила почти 50 миллионов рублей.

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При работах использовалась технология укрепления основания дороги — так называемый холодный ресайклинг, отмечает 78.ru. С его помощью возможно увеличить прочность и срок службы земляной подушки за счет использования цемента, вяжущих присадок и асфальтовой крошки, переработанных особым образом.

Модернизация региональной дорожной сети — одна из ключевых целей нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В его рамках доля автодорог регионального значения должна вырасти до 50,9 процента, будет ликвидирована половина мест концентрации аварий, вдвое увеличена протяженность качественных дорог городских агломераций, на 10 процентов снижена доля перегруженных федеральных и региональных трасс.

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