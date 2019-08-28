Названы аутсайдеры по ремонту дорог в России

Крым, Ненецкий автономный округ, Тверская, Калужская и Магаданская области отстают в этапе контрактации в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом говорится в сообщении на сайте Росавтодора.

В агентстве отметили, что в целом большинство регионов успешно завершили этот этап. Руководителям региональных проектных офисов в отстающих субъектах поставлена задача в кратчайшие сроки исправить ситуацию.

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В начале августа в правительстве заявили, что по реализации дорожного нацпроекта отстают Крым, Ненецкий автономный округ, Приморский край и Еврейская автономная область. ЕАО, как сообщалось позднее, из-за отставания по срокам может лишиться средств, выделяемых по этому нацпроекту. Передовые регионы, наоборот, согласно планам правительства, будут поощряться дополнительным финансированием.

Модернизация региональной дорожной сети — одна из ключевых целей нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В его рамках доля автодорог регионального значения должна вырасти до 50,9 процента, будет ликвидирована половина мест концентрации аварий, вдвое увеличена протяженность качественных дорог городских агломераций, на 10 процентов снижена доля перегруженных федеральных и региональных трасс.

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