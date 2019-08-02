Названы отстающие по ремонту дорог регионы

По реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отстают Крым, Ненецкий автономный округ, Приморский край и Еврейская автономная область. Об этом со ссылкой на главу Минтранса Евгения Дитриха сообщил официальный представитель вице-премьера Максима Акимова, передает «Интерфакс».

«Самый низкий процент завершенных торгов по-прежнему у республики Крым — 50 процентов, в Ненецком округе — 66,6 процента, у Приморского края — 70 процентов, в Еврейской автономной области — 77,7 процента. Эти регионы вызывают у Минтранса России наибольшие опасения по выполнению мероприятия национального проекта в 2019 году», — сказал представитель замглавы правительства.

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Мероприятия в рамках нацпроекта полностью завершил только один регион — Белгородская область. На высокой стадии выполнения работ также находится Хабаровский край.

Минтрансу поручено проработать вопрос поощрения передовых регионов дополнительным финансированием.

Модернизация региональной дорожной сети — одна из ключевых целей нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В его рамках доля автодорог регионального значения должна вырасти до 50,9 процента, будет ликвидирована половина мест концентрации аварий, вдвое увеличена протяженность качественных дорог городских агломераций, на 10 процентов снижена доля перегруженных федеральных и региональных трасс.

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