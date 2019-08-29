Владельцев частных дорожных камер в России лишат дохода

Владельцы частных камер на дорогах не должны получать долю от собранных штрафов. Соответствующие письма с рекомендацией в регионы направило Минэкономразвития, пишут «Известия».

По информации издания, в ведомстве посоветовали отказаться от заключения концессионных соглашений на установку дорожных камер за счет доли в собранных штрафах, так как в настоящее время системы фиксации на самых «выгодных» участках установлены каждые 200 метров.

Так, инвесторы вкладываются в покупку и обслуживание устройств, после чего на протяжении некоторого времени получают плату из бюджета — на это уходит от 11 до ста процентов суммы всех получаемых с оборудования штрафов. В результате действующие контракты в большей мере направлены на извлечение прибыли, нежели чем на предотвращение аварийных ситуаций, указано в материале.

Отмечается, что подобные схемы работают почти в двух десятках регионов, в частности в Московской, Рязанской, Самарской, Тамбовской, Тульской, Астраханской, Курганской, Тюменской областях, Республиках Алтай и Крым.

Модернизация дорожной сети — одна из ключевых целей нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В его рамках доля автодорог регионального значения должна вырасти до 50,9 процента, будет ликвидирована половина мест концентрации аварий, вдвое увеличена протяженность качественных дорог городских агломераций, на 10 процентов снижена доля перегруженных федеральных и региональных трасс.

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