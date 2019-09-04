Министр объяснил цель строительства дорог по всей России

Основная цель национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» — получить эффект от строящегося в России транспортного каркаса. Об этом в колонке для РИА Новости написал министр транспорта Евгений Дитрих.

«Эффект должен ощущаться на уровне каждого гражданина. Это новые рабочие места, внедрение новейших технологий в экономики регионов, поддержка отечественного производителя, прежде всего дорожно-строительной техники, максимальная локализация производственных процессов», — указал чиновник.

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По словам Дитриха, власти рассчитывают, что все эти факторы создадут условия для экономического рывка регионов страны.

Модернизация региональной дорожной сети — одна из ключевых целей нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В его рамках доля автодорог регионального значения должна вырасти до 50,9 процента, будет ликвидирована половина мест концентрации аварий, вдвое увеличена протяженность качественных дорог городских агломераций, на 10 процентов снижена доля перегруженных федеральных и региональных трасс.

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