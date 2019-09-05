Кузбасс получит новый транспортный коридор

В Кемерове завершается строительство новой трехполосной дороги, сообщает областная газета «Кузбасс».

Это участок Московского проспекта длиной более километра и шириной 11,5 метра. Он строится в рамках реализации национальных проектов.

На объекте завершается замена коммуникаций и строительство ливневки. Дорожники отсыпают основание дороги и готовятся к укладке асфальта. По словам кемеровского мэра Ильи Середюка, до сдачи дороги в эксплуатацию осталось чуть больше месяца.

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«Новый транспортный коридор даст возможность жителям северных частей Центрального и Ленинского районов иметь прямой выезд на улицу Терешковой. Эта артерия значительно улучшит трафик и позволит проложить новые маршруты общественного транспорта», — отметили в пресс-службе городской администрации.

Модернизация региональной дорожной сети — одна из ключевых целей нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В его рамках доля автодорог регионального значения должна вырасти до 50,9 процента, будет ликвидирована половина мест концентрации аварий, вдвое увеличена протяженность качественных дорог городских агломераций, на 10 процентов снижена доля перегруженных федеральных и региональных трасс.

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