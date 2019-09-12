На Кубани отчитались о ремонте дорог

Ремонт дорог в Краснодарском крае, запланированный на текущий год, завершился на два месяца раньше, чем предполагалось. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев, передает ТАСС.

По его словам, к нормативному состоянию было приведено более 240 километров дорог в Краснодаре, Сочи и Новороссийске — там отремонтировали покрытие, обустроили тротуары и бордюры.

«Жители видят изменения, отмечают улучшение качества дорог, их содержания, — отметил Кондратьев и подчеркнул, что главным принципом программы остается повышение безопасности. — Мы стремимся создать такую систему на трассах, чтобы даже в случае ДТП не было летальных исходов».

Губернатор уточнил, что работы продлятся до 2024 года, на эти цели выделено порядка 25 миллионов рублей.

Модернизация региональной дорожной сети — одна из ключевых целей нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В его рамках доля автодорог регионального значения должна вырасти до 50,9 процента, будет ликвидирована половина мест концентрации аварий, вдвое увеличена протяженность качественных дорог городских агломераций, на 10 процентов снижена доля перегруженных федеральных и региональных трасс.

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