Российский регион захотел 10 миллиардов рублей на дороги

Строительство трех дорожных развязок в Ставрополе и Пятигорске обойдется в 10 миллиардов рублей. Об этом сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, передает ТАСС.

По словам Владимирова, средства на строительство власти региона планируют получить в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

«Мы претендуем сегодня на вхождение в программу развязок, у нас две развязки — Ставрополь и Пятигорск, которые мы хотим построить, и сегодня проектируем уже развязку так называемого Яшкиного моста в Пятигорске. Поэтому хотим, чтобы эти три объекта стали частью нацпроекта», — пояснил губернатор, напомнив, что все задачи, поставленные перед регионом в рамках нацпроекта в 2019 году, уже выполнены.

Он также добавил, что торги и конкурс по выбору подрядчиков на 2020 год будут завершены в начале ноября.

Модернизация региональной дорожной сети — одна из ключевых целей нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В его рамках доля автодорог регионального значения должна вырасти до 50,9 процента, будет ликвидирована половина мест концентрации аварий, вдвое увеличена протяженность качественных дорог городских агломераций, на 10 процентов снижена доля перегруженных федеральных и региональных трасс.

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