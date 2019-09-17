Ключевой мост Пензы отремонтируют за 900 миллионов рублей

Бакунинский мост через реку Суру, который связывает две крупные части Пензы, отремонтируют в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом сообщил ТАСС и. о. главы администрации города Сергей Волков.

«Этот мост в центре города является для многих ключевым, мы понимаем, что он построен давно и без реконструкции мы не сможем его эксплуатировать», — отметил Волков.

По его словам, на время проведения работ движение по мосту будет закрыто, так как специалистам будет необходимо провести разбор конструкции и перенести коммуникации. «С 19 сентября движение по мосту будет прекращено на два года», — уточнил он.

Завершить все работы планируется к сентябрю 2021 года, в общей сложности на них направят более 930 миллионов рублей. В ходе реконструкции мост расширят с двух до трех полос, также там будут созданы дорожки для пешеходов и велосипедистов. Как ожидается, в результате удастся увеличить пропускную способность моста.

Модернизация региональной дорожной сети — одна из ключевых целей нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В его рамках доля автодорог регионального значения должна вырасти до 50,9 процента, будет ликвидирована половина мест концентрации аварий, вдвое увеличена протяженность качественных дорог городских агломераций, на 10 процентов снижена доля перегруженных федеральных и региональных трасс.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



