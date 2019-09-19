Российский город потратит на дороги миллиард рублей

На ремонт дорог в Кемерове в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2020 году планируется направить порядка 1,01 миллиарда рублей из бюджетов всех уровней. Об этом сообщил ТАСС заместитель главы города Дмитрий Березовский.

«Предварительный план ремонта мы согласовали с жителями города, он прошел общественные обсуждения, также при его составлении учитывали состояние самих дорог, анализировали жалобы, которые поступали в администрацию и были опубликованы в социальных сетях», — пояснил чиновник.

По его словам, всего в городе планируется отремонтировать около 21,4 километра дорог практически во всех районах. В частности, в ходе работ будет заменено покрытие на центральных магистралях города — Советском проспекте, улицах Дзержинского, Красноармейской, а также на дорогах, которые связывают между собой районы города, и на внутриквартальных проездах.

Как ожидается, специалисты приступят к работам весной следующего года. В ближайшее время будет объявлен конкурс на определение подрядчиков.

Модернизация региональной дорожной сети — одна из ключевых целей нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В его рамках доля автодорог регионального значения должна вырасти до 50,9 процента, будет ликвидирована половина мест концентрации аварий, вдвое увеличена протяженность качественных дорог городских агломераций, на 10 процентов снижена доля перегруженных федеральных и региональных трасс.

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