Правительство устроило разнос чиновникам из-за дорог

Вице-премьер Максим Акимов и министр транспорта Евгений Дитрих на совещании в правительстве резко раскритиковали региональные власти за срыв планов по ремонту дорог на деньги федерального центра. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Чиновники из субъектов объясняли отставание от графика природными катаклизмами и другими непреодолимыми обстоятельствами, на что Акимов заявил, что для срывающих план регионов будет заблокировано дополнительное финансирование в размере 12,6 миллиарда рублей, которое планировалось выделить на аварийные мосты.

«Все это слушать мне совершенно неинтересно», — сказал вице-премьер о политических и сезонно-климатических обстоятельствах, которыми представители регионов попытались объяснить срыв планов.

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«Мы изъяли из экономики беспрецедентные ресурсы на нацпроект, существенно повысив налоги. Мы у людей фактически забрали часть доходов, чтобы перераспределить на общественное благо. А оно пока выглядит так: только четыре региона уложили верхний слой асфальта», — подчеркнул Акимов.

В начале августа в правительстве заявили, что по реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отстают Крым, Ненецкий автономный округ, Приморский край и Еврейская автономная область. ЕАО, как сообщалось позднее, из-за отставания по срокам может лишиться средств, выделяемых по этому нацпроекту. Передовые регионы, наоборот, согласно планам правительства, будут поощряться дополнительным финансированием.

Модернизация региональной дорожной сети — одна из ключевых целей нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В его рамках доля автодорог регионального значения должна вырасти до 50,9 процента, будет ликвидирована половина мест концентрации аварий, вдвое увеличена протяженность качественных дорог городских агломераций, на 10 процентов снижена доля перегруженных федеральных и региональных трасс.

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