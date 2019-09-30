В российском регионе придумали свой подход к ремонту дорог

В Тульской области разработаны три региональные программы в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом сообщает портал Myslo.ru со ссылкой на министра транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Родиона Дудника.

Первая — «Дорожная сеть» — затрагивает все, что связано с ремонтом дорог и сопутствующей инфраструктуры. Вторая — «Общесистемные меры дорожного хозяйства» — помогает следить за состоянием трасс и их загруженностью. Третья — «Безопасность дорожного движения» — нацелена на контроль мер безопасности.

Материалы по теме Дешевые дороги и доступные лекарства Что ждет россиян в ближайшие годы

Дудник напомнил, что главной задачей нацпроекта является создание современной комфортной и надежной транспортной инфраструктуры, поскольку каждый человек проводит в дороге достаточно большую часть своей жизни.

Модернизация региональной дорожной сети — одна из ключевых целей нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В его рамках доля автодорог регионального значения должна вырасти до 50,9 процента, будет ликвидирована половина мест концентрации аварий, вдвое увеличена протяженность качественных дорог городских агломераций, на 10 процентов снижена доля перегруженных федеральных и региональных трасс.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!