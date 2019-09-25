Назван самый популярный национальный проект

Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» занимает первое место среди других нацпроектов по упоминаниям в СМИ по итогам девяти месяцев. Об этом сообщил первый заместитель министра транспорта России Иннокентий Алафинов, передает «ДорИнфо» со ссылкой на пресс-службу Росавтодора.

На коллегии Минтранса, где Алафинов представил эти данные, также обсуждался вопрос реализации дорожного нацпроекта. Так, замминистра отметил, что по нему ведутся работы на более чем 6,8 тысячи объектов в 83 регионах страны.

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В коллегии также приняли участие сотрудники администрации президента, аппарата правительства, парламентарии, представители федеральных и региональных органов власти, а также члены отраслевых ассоциаций, союзов и организаций транспорта.

Модернизация региональной дорожной сети — одна из ключевых целей нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В его рамках доля автодорог регионального значения должна вырасти до 50,9 процента, будет ликвидирована половина мест концентрации аварий, вдвое увеличена протяженность качественных дорог городских агломераций, на 10 процентов снижена доля перегруженных федеральных и региональных трасс.

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