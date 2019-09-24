Автоблогер расхвалил российские дороги

Главный редактор портала autonews58.ru, автоблогер Сергей Бычков отметил улучшение качества дорог в Пензенской области. Об этом сообщает «РИА ПО».

«Второй год подряд я плачу транспортный налог, и я вижу, за что я его плачу. Плюс, в регионе выделены средства по национальному проекту "Безопасные и качественные дороги" на ремонт дорожного покрытия. Работы видны», — сказал журналист.

«Очень сильно заметна граница между Пензенской и Саратовской областями. Можно сказать, что основная часть автомобильных магистралей города Пензы и Пензенской области уже в очень хорошем состоянии», — добавил Бычков.

Модернизация региональной дорожной сети — одна из ключевых целей нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В его рамках доля автодорог регионального значения должна вырасти до 50,9 процента, будет ликвидирована половина мест концентрации аварий, вдвое увеличена протяженность качественных дорог городских агломераций, на 10 процентов снижена доля перегруженных федеральных и региональных трасс.

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