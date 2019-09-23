Российский губернатор придумал еще одно требование к ремонту дорог

Работы по организации движения в период ремонта дорог должны заранее продумываться властями, заявил губернатор Амурской области Василий Орлов. Об этом сообщает «Амурская правда».

Министр транспорта и дорожного хозяйства региона Александр Зеленин, отчитываясь перед Орловым, заявил, что все объекты в Благовещенске и Благовещенском районе, вошедшие в национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», будут отремонтированы в срок.

«В ближайшие дни мы начинаем приемку. Контроль за ремонтом на этих участках велся с первого дня захода подрядчика на объект. На все замечания подрядчики адекватно реагируют, устраняют, работают с учетом жестких требований к качеству. В целом можно подытожить, что в этом году мы выстраиваем работу как по организационным вопросам, так и по высокому уровню дисциплинарного контроля и качественному итогу», — отметил чиновник.

По мнению губернатора, сложности, возникшие в текущем году, нужно учесть уже сейчас и, например, качественно проработать на следующий год планирование ремонта.

Модернизация региональной дорожной сети — одна из ключевых целей нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В его рамках доля автодорог регионального значения должна вырасти до 50,9 процента, будет ликвидирована половина мест концентрации аварий, вдвое увеличена протяженность качественных дорог городских агломераций, на 10 процентов снижена доля перегруженных федеральных и региональных трасс.

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