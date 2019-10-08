Российские дороги собрались оснастить умными «лежачими полицейскими»

В 2021 году на российских дорогах могут появиться умные «лежачие полицейские», которые смогут самостоятельно определять, надо ли поднимать барьер. Об этом ТАСС рассказал представитель Национальной технологической инициативы (НТИ) «Автонет» Ярослав Федосеев.

По его словам, в настоящее время рабочая группа НТИ обсуждает инициативу, стоимость реализации которой составит примерно восемь миллионов рублей. Если проект будет одобрен, то первые такие устройства появятся в пилотных проектах через два года.

Принцип работы этих искусственных дорожных неровностей основан на вычислении, соблюдает ли водитель скоростной режим. Это определяется через систему фото- или видеофиксации, которая соединена с динамическим электроприводом — он опускает или поднимает барьер. Также рассматривается возможность подключить электропривод к базе телематических данных транспортного средства, где отражена информация о штрафах и авариях. Машины экстренных служб будут пропускаться автоматически.

Опытные испытания показали, что такие технологии снижают износ подвески автомобиля на 40 процентов, если человек соблюдает правила дорожного движения. Также уменьшается объем вредных выбросов, образующихся в момент разгона и торможения у «лежачего полицейского».

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