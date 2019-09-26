Объяснено появление «Царь-асфальта» на российской дороге

Видео: Росавтодор / vk.com

Один из сотрудников «Росавтодора» раскритиковал пользователей социальных сетей, которые упрекнули дорожников в том, что они уложили асфальт толщиной в полметра и с крутым откосом на трассе «Колыма». Соответствующее обращение работника дорожной службы опубликовано на странице организации во «ВКонтакте».

По словам мужчины, российские пользователи социальных сетей «не разбираются в том, что говорят». «Хочу показать: тот слой — это не асфальт, а черный щебень, мы вот, кстати, начали вторую полосу», — пояснил сотрудник организации. Дорожник отметил, что такая технология используется для того, чтобы сделать хорошее основание и исправить все провалы на трассе. Только после этой процедуры асфальт укладывают на трещинопрерывающую сетку, рассказывает он.

«Почему такой слой? Чтобы выйти на проектные отметки, сделать дорогу хорошей, ровной, красивой, нам приходится исправлять все эти провалы на вечной мерзлоте», — сказал работник дорожной службы, добавив, что дорога не ремонтировалась с 1980-х.

Некоторым пользователям социальных сетей также не понравилось, что так называемый Царь-асфальт находится далеко от населенных пунктов. «А мне нравится. Хочется, знаете ли, на хороших дорогах уже поездить», — резюмировал рабочий.

26 сентября стало известно, что работники дорожной службы уложили асфальт толщиной в полметра и с крутым откосом. Причины, по которым рабочие проявили такое рвение, были не понятны. Высказывалось предположение, что в 10-километровый отрезок трассы решили вложить весь асфальт, который должен был быть уложен на значительно большем участке. Пользователи соцсетей прозвали инновацию «Царь-асфальт», по аналогии с гигантскими Царь-пушкой и Царь-колоколом.

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