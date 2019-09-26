В Госдуме отреагировали на новый способ бороться со снегом на дорогах

Использование «теплых дорог» для борьбы с обледенением приведет к увеличению выбросов в атмосферу и преждевременному разрушению дорожного покрытия. Такое мнение высказал член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев, передает РИА Новости.

Васильев напомнил, что Россия присоединилась к Парижскому соглашению по климату, которое в том числе предусматривает регулирующие меры по снижению углекислого газа в атмосфере с 2020 года. Депутат заявил, что эффективнее для дорог и бюджета было бы принять необходимые нормативы содержания дорог под слоем уплотненного снега.

Ранее российские инженеры предложили бороться с обледенением дорожной части и сугробами на проезжей части при помощи электропроводящего бетона, используя так называемые «теплые дороги». Электропроводящий цементобетон (ЭПБ) способен проводить ток, и на такой поверхности лед и снег будут таять быстрее, не образовывая огромные сугробы.

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