В России предложили по-новому бороться со снегом на дорогах

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Российские инженеры предложили бороться с обледенением дорожной части и сугробами на проезжей части при помощи электропроводящего бетона, используя так называемые «теплые дороги». Об этом говорится в исследовании специалистов из РосдорНИИ, передает RT.

Электропроводящий цементобетон (ЭПБ) способен проводить ток, и на такой поверхности лед и снег будут таять быстрее, не образовывая огромные сугробы. Согласно исследованию, ЭПБ также можно укладывать вдоль краев проезжей части, а на сложных участках, мостах, съездах или путепроводах, — по всей ширине.

Специалисты считают, что электропроводящий бетон будет безопасным для пешеходов и водителей, потому что его будут покрывать защитным слоем, а нижние слои дороги обеспечат заземление.

Директор Центра градостроительных компетенций Институа общественных наук РАНХиГС Ирина Ирбитская предположила, что воплощение такой инициативы потребует значительных средств, если будет применяться обыкновенное электричество. Она отметила, что такой метод можно использовать при критической ситуации.

Ранее сообщалось, что в России работники дорожной службы уложили асфальт толщиной в полметра и с крутым откосом. Пользователи соцсетей прозвали инновацию «Царь-асфальт», по аналогии с гигантскими Царь-пушкой и Царь-колоколом.

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