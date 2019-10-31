Плохое качество российских дорог объяснили

В российских регионах отреагировали на результаты исследования Росстата о качестве автомобильных дорог и их соответствии нормативам на конец 2018 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

В Марий Эл, оказавшейся на последнем месте рейтинга, объяснили, что отрасль долгое время не получала достаточное финансирование. Отмечается, что с 2017 по 2019 год в регионе отремонтировали около 193 километров дорог. На конец 2019-го нормативу должно соответствовать 5,16 процента от общей протяженности магистралей. До конца 2024 года в Марий Эл запланировали отремонтировать 1015 километров дорог, а нормативность планируется довести до 35 процентов.

Материалы по теме Дорожный вектор Организация обустройства и эксплуатации дорог в России вышла на новый уровень

В Саратовской области также заявили о недостаточном финансировании и большей протяженности дорожной сети, чем в соседних регионах. Для соответствия нормативам в регионе надо привести в порядок 5111 километров дорог, что обойдется в 151,7 миллиарда рублей.

В Магаданской области также заявили, что региону не хватает финансирования из федерального бюджета и дефиците регионального дорожного фонда. Его объем составляет около 800 миллионов рублей ежегодно. Также сообщается, что нормативам соответствует 20,3 процента дорог.

30 октября Росстат опубликовал статистику качества дорог в регионах. Меньше всего нормативам соответствуют дороги Марий Эл (1,4 процента) и Саратовской области (9,9 процента). Некачественными также оказались дороги в Калмыкии (11,8 процентов), Архангельской области (15,4 процента) и Магаданской области (17 процентов). Лидерами по качеству дорог оказались Москва (97 процентов), Ханты-Мансийский автономный округ (84,5 процента) и Ставропольский край (74,9 процента).

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru