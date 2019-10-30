Названы российские регионы с самыми качественными дорогами

Росстат рассказал, дороги в каких регионах России больше всего соответствуют нормативным требованиям на конец 2018 года. Эти данные опубликованы на сайте ведомства.

Самыми качественными оказались дороги в Москве — 97 процентов. Затем следовал Ханты-Мансийский автономный округ — 84,5 процента, Ставропольский край — 74,9 процента, Красноярский край — 71,4 процента, а также Ингушетия — 70,4 процента.

Меньше всего дороги соответствуют нормативам в Марий Эл — 1,4 процента, Саратовской области — 9,9 процента, Калмыкии — 11,8 процентов, Архангельской области — 15,4 процента, Магаданской области — 17 процентов, на Алтае — 19,14 процентов, в Костромской области — 19,9 процентов, в Крыму — 21,1 процент и в Рязанской области — 22 процента.

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Соответствие нормативам в пределах 60-70 процентов показали Воронежская область, Хакасия, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Санкт-Петербург, Пензенская область, Московская область, Белгородская область и Чукотский автономный округ.

В августе премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что в ближайшие пять лет все центры экономического роста России должны быть связаны скоростными транспортными путями. Модернизация региональной дорожной сети — одна из ключевых целей нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

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