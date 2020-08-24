Отремонтированная дорога российского города провалилась сквозь землю

В Саратове дорога провалилась сквозь землю. Как сообщают «Новости Саратова», тротуар был новый, а обрушение произошло из-за скрытой течи в трубах.

Тротуар обрушился на улице Мичурина. Утром 24 августа жители города начали делиться в социальных сетях фотографиями огромной дыры в асфальте. Позже выяснилось, что асфальт ушел под землю из-за протечки в трубах. Местные службы отметили, что авария уже устранена, а тротуар скоро вновь заасфальтируют. Саратовчане говорят, что недавно этот участок уже ремонтировали, однако это не спасло от обрушения.

Проблемы с асфальтом в Саратове на улице Мичурина происходят регулярно. Так, в августе 2019 года эта улица была полностью перекрыта из-за ремонта тепломагистралей. В 2018 году Мичурина закрывали на неделю, чтобы подготовить трубы к новому отопительному сезону, а в 2016 году там было запрещено движение из-за аналогичных проблем в подземном трубопроводе.

В июле 2020 года в Калининграде под недавно отремонтированный асфальт провалился автомобиль. Машина ехала по проезжей части, и внезапно под ее колесами исчезло покрытие. В яме оказалась половина автомобиля, которая начала дымиться. Тогда на помощь водителю подбежали прохожие.

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