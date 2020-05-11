В Петербурге из-под асфальта вырвались языки пламени

В Санкт-Петербурге из-под асфальта вырвались языки пламени. Об этом пишет «Фонтанка» со ссылкой на региональную пресс-службу МЧС.

Огонь вырвался на проезжую часть на пересечении Витебского проспекта с Рощинской улицей.

На кадрах, заснятых камерой видеонаблюдения в Московском районе города, видно, что из-под тротуара возле проезжей части повалил дым. Затем показался сильный огонь, после чего на асфальте остался черный след. Проезжавшие мимо машины не были задеты.

В МЧС уточнили, что под землей проходит линия 6 кВ, из-за скачка напряжения «произошел хлопок с выбросом пламени». Электричество в ближайших зданиях не отключалось, пострадавших нет.

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