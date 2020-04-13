Росгвардейцы задержали пациента за поджог больницы в Петербурге

В Санкт-Петербурге росгвардейцы задержали пьяного пациента за поджог больницы. Об этом в понедельник, 13 апреля, сообщает ТАСС.

По данным агентства, пьяный мужчина был доставлен в больницу на улице Константиновская, где его поместили в медицинский изолятор. Там пациент начал агрессивно себя вести. Он разбил стекло двери, проник в служебное помещение по соседству и устроил там поджог. В качестве материала для растопки использовал сложенные на столе бумаги.

Прибежавшие медики потушили пламя при помощи огнетушителя и вызвали сотрудников Росгвардии. Силовики скрутили дебошира и после оказания ему необходимых медицинских процедур и осмотра, который не выявил каких-либо проблем со здоровьем, доставили в отдел. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

10 марта сообщалось, что в Санкт-Петербурге росгвардейцы задержали пьяного мужчину, устроившего поножовщину в больнице.

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