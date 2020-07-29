В Калининграде автомобиль провалился под недавно отремонтированный асфальт

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В Калининграде проезжавший по недавно отремонтированной дороге автомобиль провалился под землю. Снятый на видеорегистратор момент инцидента опубликован в паблике «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» во «ВКонтакте».

На кадрах видно, как машина едет по проезжей части, и внезапно под ее колесами исчезает асфальт. В яме оказывается половина автомобиля, которая начинает дымиться. На помощь водителю подбегают прохожие.

По информации «Нового Калининграда», за несколько дней до происшествия на месте пролома из-под асфальта сочилась вода.