В Калининграде автомобиль провалился под недавно отремонтированный асфальт

В Калининграде проезжавший по недавно отремонтированной дороге автомобиль провалился под землю. Снятый на видеорегистратор момент инцидента опубликован в паблике «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» во «ВКонтакте».
На кадрах видно, как машина едет по проезжей части, и внезапно под ее колесами исчезает асфальт. В яме оказывается половина автомобиля, которая начинает дымиться. На помощь водителю подбегают прохожие.
По информации «Нового Калининграда», за несколько дней до происшествия на месте пролома из-под асфальта сочилась вода.
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