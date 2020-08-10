Названы российские регионы с самым низким процентом асфальта на дорогах

В Минтрансе назвали регионы с самым низким процентом укладки асфальта на дорогах. Среди них — Республика Крым и Магаданская область. Об этом сообщает РИА Новости.

В этих регионах, а также в Камчатском и Забайкальском краях, в Ямало-Ненецком и Ненецком автономных округах, Амурской области и Якутии укладка дорожного покрытия составила менее 20 процентов.

В ведомстве отметили, что в Крыму планируется провести расследование задержек при ремонте дорог, поскольку этот регион, наряду с Московской областью, Чукоткой и Башкортостаном, показал невысокий процент освоения выделенных на эти цели средств — менее 10 процентов.

При этом, подчеркнули в Минтрансе, три региона досрочно завершили дорожные работы по нацпроекту. Регионами-лидерами названы Краснодарский край, Белгородская область и Ингушетия.

Модернизация региональной дорожной сети — одна из ключевых целей нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В его рамках должна вырасти доля автодорог регионального значения до 50,9 процента, будет ликвидирована половина мест концентрации аварий, вдвое увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в надлежащем состоянии, на 10 процентов снижена доля перегруженных федеральных и региональных трасс.