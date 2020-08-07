Ремонт дорог в Томске подошел к завершению

Ремонт дорог в Томске в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» подошел к завершению. Подрядчики выполнили работы на 94 процента, сообщили в мэрии города, передает региональное информационное агентство «Томск».

Местные власти отметили «хорошие темпы работы на участках ремонтируемых дорог». Мэр Томска Иван Кляйн заявил, что замечаний к работе подрядчиков с каждым годом становится все меньше: «Это же отмечают и специалисты, контролирующие качество ремонта, и томичи, ежедневно проезжающие по городским дорогам».

Всего по нацпроекту запланирован ремонт 11 магистралей общей протяженностью свыше 12 километров, а также более 40 тысяч квадратных метров тротуаров.

В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» должна вырасти доля автодорог регионального значения до 50,9 процента, будет ликвидирована половина мест концентрации аварий, вдвое увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в надлежащем состоянии, на 10 процентов снижена доля перегруженных федеральных и региональных трасс.