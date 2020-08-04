Трассу Новосибирск — Томск сделали устойчивой к размыванию

Трасса Новосибирск — Колывань — Томск, на которой два месяца велись ремонтные работы в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», стала устойчивой к размыванию. Об этом сообщает Сибкрай.ru.

Завершение объекта проконтролировал заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Сергей Ставицкий. Ведущий эксперт отдела ремонта и содержания дорог Константин Попелуха отметил, что протяженность дороги составляет четыре километра. «Мы выполнили устройство выравнивающего слоя, покрытия, уложили слой износа по технологии Spray JET, укрепили обочины, установили часть дорожных знаков, заменили барьерное ограждение», — сказал он.

Стоимость ремонта трассы составила восемь миллионов рублей. До начала работ дорога была критически изношена, что доставляло дискомфорт многим жителям.

Модернизация региональной дорожной сети — одна из ключевых целей нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В его рамках должна вырасти доля автодорог регионального значения до 50,9 процента, будет ликвидирована половина мест концентрации аварий, вдвое увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в надлежащем состоянии, на 10 процентов снижена доля перегруженных федеральных и региональных трасс.