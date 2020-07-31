В Вологде проверили дорожный ремонт

Мэр Вологды Сергей Воропанов проверил результаты дорожного ремонта по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщает «Онлайн Вологда».

«Мы стараемся подходить к работам комплексно: ремонтируем дороги и делаем их более безопасными. Например, не только обновляем тротуары, но и ставим ограждения, не только делаем дорогу, но и меняем светильники на более яркие и экономичные, если это необходимо», — сказал градоначальник.

Он напомнил, что задачей нацпроекта является достижение соответствия 85 процентов дорог нормативам за пять лет.

Модернизация региональной дорожной сети — одна из ключевых целей нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В его рамках должна вырасти доля автодорог регионального значения до 50,9 процента, будет ликвидирована половина мест концентрации аварий, вдвое увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в надлежащем состоянии, на 10 процентов снижена доля перегруженных федеральных и региональных трасс.