Саратов получит более 700 миллионов рублей на дорожный ремонт

Саратов ожидает получения субсидии в размере 707 миллионов рублей на дорожный ремонт в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщает местный сайт «Общественное мнение».

Эти деньги будут выделены полностью из федерального бюджета, уточнил и.о. министра транспорта и дорожного хозяйства Алексей Зайцев.

Помимо этого, ранее Саратову была предоставлена субсидия на 1 миллиард рублей.

Модернизация региональной дорожной сети — одна из ключевых целей нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В его рамках должна вырасти доля автодорог регионального значения до 50,9 процента, будет ликвидирована половина мест концентрации аварий, вдвое увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в надлежащем состоянии, на 10 процентов снижена доля перегруженных федеральных и региональных трасс.