Бурятия получит более 300 миллионов рублей на ремонт дорог

Бурятия получит из Резервного фонда России 312,5 миллиона рублей на ремонт дорог в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства республики.

На эти деньги планируется реконструировать 16 километров дорог регионального значения.

Всего в Бурятии в текущем году запланирован ремонт более 110 километров трасс по нацпроекту.

Модернизация региональной дорожной сети — одна из ключевых целей нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В его рамках должна вырасти доля автодорог регионального значения до 50,9 процента, будет ликвидирована половина мест концентрации аварий, вдвое увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в надлежащем состоянии, на 10 процентов снижена доля перегруженных федеральных и региональных трасс.