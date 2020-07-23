В Забайкалье увеличат объем дорожного ремонта

В Забайкальском крае в 2021 году увеличат объем дорог, которые будут отремонтированы по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта региона.

Целевой показатель на следующий год составляет 297 километров, что на 56 процентов больше, чем в 2020-м.

Планируемые для ремонта объекты находятся в 11 районах. За 2020 год в рамках нацпроекта в Забайкалье подрядчики должны отремонтировать около 190 километров дорог.

Модернизация региональной дорожной сети — одна из ключевых целей нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В его рамках должна вырасти доля автодорог регионального значения до 50,9 процента, будет ликвидирована половина мест концентрации аварий, вдвое увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в надлежащем состоянии, на 10 процентов снижена доля перегруженных федеральных и региональных трасс.