В Мурманской области приступили к ремонту 40 дорожных объектов по нацпроекту

В Мурманской области дорожники работают на 40 объектах в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства региона Артем Гришин, передает «Мурманский вестник».

В самом Мурманске работы ведутся на 12 объектах из 27, включенных в план.

Как заявил губернатор Андрей Чибис, дороги необходимо отремонтировать своевременно, отставание по срокам недопустимо.

Модернизация региональной дорожной сети — одна из ключевых целей нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В его рамках должна вырасти доля автодорог регионального значения до 50,9 процента, будет ликвидирована половина мест концентрации аварий, вдвое увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в надлежащем состоянии, на 10 процентов снижена доля перегруженных федеральных и региональных трасс.