В Волгограде рассказали о ходе дорожного ремонта

В Волгограде проходят ремонтные работы по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщает «Вечерний Волгоград» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Для формирования выравнивающего слоя дорожного полотна по улице Василевского в Советском районе дорожники использовали около 1400 тонн асфальтобетона, рассказали в мэрии. Общая площадь реконструкции составила более 18,8 тысячи квадратных метров.

Модернизация региональной дорожной сети — одна из ключевых целей нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В его рамках должна вырасти доля автодорог регионального значения до 50,9 процента, будет ликвидирована половина мест концентрации аварий, вдвое увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в надлежащем состоянии, на 10 процентов снижена доля перегруженных федеральных и региональных трасс.