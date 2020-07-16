На Ставрополье запланировали досрочно закончить дорожный ремонт

В Ставропольском крае планируется досрочно завершить ремонтные работы по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщает газета «Ставропольская правда» со ссылкой на управление по информационной политике региона.

Уже сдан 21 объект, еще на 17 участках дорог ремонт близится к завершению.

Всего в 2020 году в крае запланировано отремонтировать 136 километров дорог по нацпроекту.

Модернизация региональной дорожной сети — одна из ключевых целей нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В его рамках должна вырасти доля автодорог регионального значения до 50,9 процента, будет ликвидирована половина мест концентрации аварий, вдвое увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в надлежащем состоянии, на 10 процентов снижена доля перегруженных федеральных и региональных трасс.