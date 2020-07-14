Власти пообещали ускорить ремонт российских дорог

Власти пообещали ускорить исполнение планов национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом сообщил замглавы Федерального дорожного агентства Игорь Костюченко, передает портал 73online.

«Мы поставили перед собой задачу: те мероприятия, которые мы запланировали до 2024 года, реализовать до конца 2023-го», — заявил Костюченко.

Отмечается, что в ходе реализации нацпроекта к 2020 году было выполнено 40 процентов от общего объема запланированных мероприятий. 6,5 тысячи километров трасс и магистралей российских регионов были приведены в подлежащее, соответствующее нормативам состояние.

Модернизация региональной дорожной сети — одна из ключевых целей нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В его рамках должна вырасти доля автодорог регионального значения до 50,9 процента, будет ликвидирована половина мест концентрации аварий, вдвое увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в надлежащем состоянии, на 10 процентов снижена доля перегруженных федеральных и региональных трасс.

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