На Колыме проверили качество дорожного ремонта

Губернатор Магаданской области Сергей Носов проверил качество дорожного ремонта по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщает «Колыма Плюс».

«Понравилось, что появляется у подрядных организаций навыки, техника, а главное — желание менять что-то к лучшему. Мне нравится, что бордюры гранитные, нравится, что дорожки пешеходные будут получаться цивилизованные. Не хуже, чем где-либо», — сказал глава региона.

По его мнению, асфальт в целом получился неплохой, но качество покрытия должны оценить и автомобилисты.

Дорожные работы в Магаданской области начались в июне, на них выделили свыше одного миллиарда рублей.

Модернизация региональной дорожной сети — одна из ключевых целей нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В его рамках должна вырасти доля автодорог регионального значения до 50,9 процента, будет ликвидирована половина мест концентрации аварий, вдвое увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в надлежащем состоянии, на 10 процентов снижена доля перегруженных федеральных и региональных трасс.

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