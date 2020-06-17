На ремонт дорог на Колыме направили больше миллиарда рублей

В Магаданской области начался ремонт дорог по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщает «Колыма Плюс». На эти цели направлено больше одного миллиарда рублей.

Дорожники ремонтируют восемь наиболее опасных участков трасс в четырех городских округах региона. Покрытие будет обновлено на 60 километрах дорог.

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В самом Магадане пройдет капитальный ремонт двух больших участков в центре города.

Модернизация региональной дорожной сети — одна из ключевых целей нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В его рамках должна вырасти доля автодорог регионального значения до 50,9 процента, будет ликвидирована половина мест концентрации аварий, вдвое увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в надлежащем состоянии, на 10 процентов снижена доля перегруженных федеральных и региональных трасс.

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