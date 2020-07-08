На Урале сдали первые два объекта по дорожному нацпроекту

В Свердловской области сданы заказчику первые два дорожных объекта, реконструированных в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом сообщает уральская газета «Качканарский Четверг» со ссылкой на региональное управление автодорог.

В этом году работы ведутся на 28 участках дорог регионального значения. В перечень подлежащих ремонту дорог вошли наиболее востребованные уральцами трассы.

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На реализацию нацпроекта в области в этом году направлено почти 3,5 миллиарда рублей.

Модернизация региональной дорожной сети — одна из ключевых целей нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В его рамках должна вырасти доля автодорог регионального значения до 50,9 процента, будет ликвидирована половина мест концентрации аварий, вдвое увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в надлежащем состоянии, на 10 процентов снижена доля перегруженных федеральных и региональных трасс.

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