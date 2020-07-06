В Томской области выполнили половину плана по ремонту дорог

В Томской области на 55 процентов выполнены работы по ремонту дорог в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщил в интервью программе «Вести-Томск. События недели» заместитель губернатора Томской области по промышленной политике Игорь Шатурный.

По его словам, всего в регионе будет отремонтировано 146 километров дорог. Работы планируется провести на 30 участках трасс и улиц. На эти цели будет выделено около 3,5 миллиарда рублей.

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«За успешную реализацию национального проекта "Безопасные и качественные дороги" Томская область в прошлом году была отмечена дипломом. Благодаря этому, нам дополнительно выделены средства на строительство подъезда к аэропорту Томск и парковки у здания аэровокзала — порядка 330 миллионов рублей», — отметил Шатурный.

Модернизация региональной дорожной сети — одна из ключевых целей нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В его рамках должна вырасти доля автодорог регионального значения до 50,9 процента, будет ликвидирована половина мест концентрации аварий, вдвое увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в надлежащем состоянии, на 10 процентов снижена доля перегруженных федеральных и региональных трасс.

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